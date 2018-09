Aboubakar com lesão grave vai ser operado ao joelho esquerdo

Sofreu rotura total do ligamento cruzado anterior e ligamento lateral interno.

Foi substituído por Soares, que marcaria o golo da vitória, mas logo depois do encontro Sérgio Conceição mostrou-se preocupado com a situação do camaronês... "Presumo que não seja nada de positivo", considerou o treinador dos campeões nacionais.



Esta lesão constitui uma séria dor de cabeça para o treinador, até porque Soares não se encontra inscrito na UEFA.



Os dragões vão defrontar os turcos do Galatasaray, na 2.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, quarta-feira, às 20 horas.





Vincent Aboubakar vai ser operado e deve parar pelo menos 6 meses. Segundo revela o FC Porto este sábado, o jogador apresenta uma "rotura total do ligamento cruzado anterior e ligamento lateral interno do joelho esquerdo".O avançado sofreu uma entorse na articulação no decorrer do jogo de sexta-feira, com o Tondela, que os dragões venceram, por 1-0.