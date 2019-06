AC Milan quer contratar Sérgio Conceição

O AC Milan pondera avançar para a contratação de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto.O clube italiano está sem técnico desde a saída de Gennaro Gattuso, na passada terça-feira, e o nome do português emerge de uma lista elaborada pela empresa proprietária do Milan, a Elliot Management, segundo avança o jornal transalpino ‘Tuttosport’, que garante que o interesse é firme.Esta não é a primeira vez, nos últimos dias, que Sérgio Conceição é ligado a clubes italianos. No passado fim de semana foi noticiada a vontade da Lazio em assegurar os serviços do técnico luso.A saída de Conceição do FC Porto, contudo, é um cenário que neste momento não é equacionado no Dragão. Tem contrato até 2021, assinado neste ano, e uma cláusula que força ao pagamento de 15 milhões de euros em caso de saída antecipada.Segundo sabe o, o técnico já trabalha com vista à planificação da próxima temporada, nomeadamente na elaboração de perfis de jogadores a contratar pela SAD azul-e-branca.Uma tarefa que naturalmente está afetada pelo fluxo de saídas de jogadores do FC Porto, que poderá provocar uma debandada de alguns titulares.Há quem veja neste processo, aliás, um foco de desgaste que pode levar Conceição a mostrar abertura a novos desafios.O FC Porto foi um dos clubes que manifestaram interesse na contratação do extremo-direito Pedrinho, do Corinthians.O jogador, de 21 anos, está nesta altura em França, no Torneio de Toulon, com a seleção olímpica do Brasil.O seu agente, contudo, já disse que para o contratar será preciso uma proposta de 30 milhões de euros, verba fora das possibilidades do FC Porto.