Sérgio Conceição é desejado para treinar o AC Milan

Sérgio Conceição é desejado para assumir o comando técnico dos italianos do AC Milan. A notícia é avançada, esta quinta-feira, na capa do desportivo "Tuttosport".Gennaro Gattuso deixou o cargo esta semana, após uma temporada em que a equipa falhou a qualificação para a Liga dos Campeões de futebol."O AC Milan e Gennaro Gattuso anunciam ter interrompido de forma consensual e com efeito imediato a relação profissional como treinador da primeira equipa", informou o AC Milan através de um comunicado.Gattuso, que ganhou duas Ligas dos Campeões como jogador do clube, terminou uma experiência de 18 meses, renunciando a dois anos de contrato, que só findava a 30 de junho de 2021.