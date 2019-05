Herrera sai do FC Porto de borla

Já as possíveis transferências de Alex Telles e Marega vão render vários milhões de euros à SAD azul-e-branca.



Pormenores

Mangala é hipótese

O FC Porto está a ponderar o regresso do central Mangala, que passou pelo clube entre 2011 e 2014. O defesa, de 28 anos, que pertence ao M. City, não realizou, esta época, qualquer jogo pela equipa principal. Em 2018, foi operado aos ligamentos do joelho direito, quando se encontrava cedido ao Everton.



Maxi desmente saída

Maxi Pereira partilhou um vídeo em que garante que não tem nem usa redes sociais. Tal sucedeu devido a ter surgido uma falsa conta do defesa uruguaio no Instagram a anunciar a sua despedida do FC Porto.

Depois de Éder Militão e de Felipe, Héctor Herrera é o próximo jogador a deixar o FC Porto.Mas ao contrário dos brasileiros, o mexicano, que está em Madrid para assinar pelo Atlético, nada vai render aos cofres dos dragões.Em final de contrato, o médio recusou todas as propostas de renovação da direção portista e desde janeiro que está livre para negociar com qualquer clube. Lyon e Inter terão apresentado propostas tentadoras, mas terão sido superados pelo Atlético Madrid.O jogador, de 29 anos, e a mulher publicaram inclusive nas redes sociais fotografias na capital espanhola aumentando cada vez mais os rumores de uma ida para o conjunto colchonero.Esta será a segunda contratação do Atlético proveniente do FC Porto. Herrera chega a custo zero ao contrário do defesa brasileiro Felipe, por quem a formação espanhola pagou 20 milhões de euros.Da equipa que esteve às ordens de Sérgio Conceição na época 2018/19, o argelino Brahimi, que termina contrato, também vai sair a custo zero.