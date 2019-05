Campeão decide-se hoje, Benfica ou FC Porto erguem este sábado o troféu

Guia da festa no Marquês de Pombal

Benfica ou FC Porto, um deles vai sagrar-se hoje campeão nacional. Os candidatos entram em campo às 18h00, as águias defrontam o Santa Clara na Luz e os dragões recebem o Sporting no Dragão.No Marquês de Pombal a festa está preparada seja qual for o desfecho desta última jornada do campeonato.O Benfica tem dois pontos de avanço relativamente ao FC Porto e precisa apenas do empate para se sagrar campeão. Por outro lado, o FC Porto terá de vencer o Sporting no Dragão e esperar por um "milagre" no estádio da Luz.Em declarações à, o tio de Bruno Lage mostrou-se confiante na conquista do título por parte do Benfica.No Marquês de Pombal além dos cortes de trânsito previstos a partir das 17h30, que, na prática, impedem a circulação automóvel em todos os acessos à praça, há um vasto conjunto de objetos que não poderão ser transportados para o recinto, como cadeiras, garrafas e copos de vidro ou buzinas.Várias estações do metro de Lisboa também vão estar encerradas a partir das 18h00. Marquês de Pombal, Avenida, Parque e Picoas são as paragens afetadas.Dezenas de adeptos já circulam nas imediações do estádio da Luz e mostram-se confiantes na conquista do 37.º título do Benfica.