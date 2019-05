PSP prepara cenário de conquista de título pelo FC Porto e reforça segurança

A eventual festa da conquista do título de campeão nacional pelos portistas está incluída no plano de segurança da PSP traçado para este sábado. O esquema montado deverá "acautelar todas as possibilidades" garantem."As forças policiais no terreno devem adequar-se às necessidades que surgirem", explica o subintendente Cardoso da Silva, que admitiu a existência de um dispositivo de segurança reforçado na cidade e especificamente no local de festa habitual na eventualidade de o FC Porto vencer o título.Para o jogo de hoje são esperados mais de 40 mil adeptos, sendo que mil são do Sporting e devem ser escoltados da zona de Bonjóia até ao Estádio do Dragão, de forma a evitar possíveis desacatos entre adeptos.Esta operação deve começar cerca das 15h00, altura em que os adeptos se devem começar a juntar nas imediações do estádio.Este é considerado um jogo de alto risco, e por isso as autoridades "têm de agir em conformidade".A operação de segurança deve levar a condicionamentos no trânsito em toda a cidade do Porto.