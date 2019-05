Benfica 2 - 0 Santa Clara

Onze do Santa Clara: Marco Pereira; Patrick, César, Fábio Cardoso e João Lucas; Kaio Pantaleão, Francisco Ramos, Bruno Lamas e Osama Rashid; Guilherme Schettine e Ukra;

Florentino faz falta sobre Francisco Ramos e é canto para o Santa Clara.de João Félix deixa o Benfica cada vez mais perto do 37º título de campeão nacional.Fábio Cardoso deixa açoreanos perto do empate. Benfiquistas tremem na bancada.de Seferovic abre o marcador na Luz! Jogador suíço deixa estádio em apoteose.Remate de Kaio é o segundo dos açoreanos. Benfica ainda não rematou.Canto para o Santa Clara.André Almeida corta de cabeça e evita ameaça de golo dos açoreanos.Ukra tenta surpreender Odysseas mas a bola passa totalmente ao lado.Pizzi chuta para Seferovic mas suíço está fora de jogo.Jogo começa com 40 segundos de diferença da partida no Dragão.- Já rola a bola no Estádio da Luz! Águias tentam a reconquista da I Liga.--/--O Benfica defronta este sábado à tarde o Santa Clara num jogo decisivo para as contas do título nacional, no Estádio da Luz. Basta um empate para as águias se sagrarem campeões.Odysseas; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Samaris, Florentino, Pizzi e Rafa; João Félix e Seferovic;