Sérgio Conceição exige avaliar reforços do FC Porto

Sérgio Conceição impõe um novo paradigma no programa de contratações do FC Porto para a próxima época.O treinador, que arrisca perder neste defeso grande parte dos jogadores nucleares das últimas temporadas, exige ter a última palavra nas contratações, depois da análise que vier a fazer em conjunto com a SAD.Segundo apurou o, Conceição não quer que se repitam situações de aquisições feitas à sua revelia, como aconteceu há um ano com o médio Bazoer ou o lateral Janko.Num primeiro momento vai definir perfis para ocupar as vagas já existentes ou que vierem a ser abertas. Terão de ser jogadores que se adaptem ao estilo de jogo que pretende implementar.Depois de definir perfis irá analisar com a SAD os nomes escolhidos ou que vierem a ser propostos. A última palavra será sempre dele.O defeso promete ser agitado neste domínio, no reino do dragão, tendo em conta que alguns jogadores nucleares estão de saída, como Militão, Felipe, Brahimi e Herrera, aos quais se podem ainda juntar Marega, Danilo ou Alex Telles.Além de Casillas.Os juniores do FC Porto sagraram-se esta quarta-feira campeões nacionais, três anos depois da última conquista.Os dragões venceram, no Olival, o Sp. Braga (2-0) e alcançaram o 23º campeonato neste escalão. Já o Benfica derrotou o Sporting (2-0), mas a vitória do FC Porto impediu a festa das águias.O treinador da equipa principal dos dragões, Sérgio Conceição, e o presidente do clube, Pinto da Costa, assistiram ao jogo no Olival.