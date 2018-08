Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Acredito que o tribunal vai dar-me razão", diz Bruno de Carvalho

O antigo líder foi à Covilhã e defendeu que o ato eleitoral é ilegal.

08:29

Apesar de a sua candidatura não ter sido aceite e o seu mandatário ter renunciado ao cargo, Bruno de Carvalho continua em campanha e deslocou-se à Covilhã para participar numa sessão de esclarecimento aos sócios, onde voltou a garantir que vai participar no ato eleitoral.



"Acredito que o tribunal vai dar-me razão! Estão ilegais! Todos estão ilegais por isso acredito que vou concorrer",

garantiu aos associados onde admitiu uma alteração da data das eleições: " Os prazos das providências cautelares podem vir a influenciar a data das eleições".



Sobre a renúncia de Pedro Proença do cargo de mandatário da sua candidatura, o presidente destituído optou por desvalorizar. "Continua a apoiar a minha candidatura, mas nesta fase é mais importante defender os interesses do Sporting e da minha candidatura na televisão", referiu.