Adeptos indignados com festa de jogadores mexicanos com acompanhantes de luxo

Festejo ocorreu a dias do arranque do campeonato do mundo.

15:55

A festa realizada este sábado à noite por vários jogadores da seleção mexicana que envolveu álcool e cerca de 30 mulheres, entre elas acompanhantes de luxo, está a gerar um sentimento de revolta junto dos adeptos. Rául Jimenez, do Benfica, Herrera e Corona, do FC Porto, são alguns dos futebolistas que marcaram presença na casa.



"O problema não é a festa, mas sim o dia escolhido para a mesma. Em quatro anos decidiram festejar a dias do inicio do mundial", escreveu um adepto no Twitter. Este ainda fez questão de sublinhar que alguns dos jogadores presentes estão num relacionamento.





El problema no es la fiesta, es su día libre. Lo increíble es que tienen cuatro años para hacerlo y lo hacen a días del mundial. Algunos de los involucrados están casados o con novia. https://t.co/bdrQm6x5TX — Ricardo Cariño (@ricardocarino) 5 de junho de 2018





Um utilizador da rede social rematou que este tipo de comportamentos demonstram a diferença entre uma grande equipa, fazendo referência à Alemanha, e uma pequena. "Enquanto os alemães permanecem sossegados, os mexicanos festejam com álcool", rematou.



No Twitter, ainda foi partilhada uma imagem que exibe vários carros da Uber juntos à casa onde decorreu a festa. "Os carros da Uber a chegarem com as acompanhantes de luxo à festa da seleção", pode-se ler na publicação.





Los uber con las Escorts llegando a la fiesta de la Selección @dreyes_9 pic.twitter.com/UF8FI8FjM9 — David Pulido (@david_pulido1) 5 de junho de 2018







Segundo revela o site TV Notas, o festejo, que contou com a presença de Guillermo Ochoa, Carlos Salcedo, Marco Fábian, Jesus Gallardo, Giovani e Jonathan dos Santos, ocorreu após o jogo particular frente à equipa da Escócia.