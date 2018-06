Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção da Alemanha sem sexo nem fotos no hotel e no balneário

É permitido um copo ao final da noite antes do recolher.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:45

As regras do selecionador Joachim Löw são duras. Assim que a seleção da Alemanha aterrar na Rússia, o que será segunda-feira - sábado joga em Leverkusen o último jogo de preparação -, acabou-se o sexo para os jogadores da campeã do Mundo.



As companheiras ficam proibidas de frequentar o hotel, o que é uma volta total em relação ao Brasil 2014 - as mesmas podiam ficar com os atletas.



Löw quer o bicampeonato e exigiu: "A equipa é mais importante que o ego." E, por isso, também foi solicitado que não fossem colocadas nas redes sociais fotografias do hotel e nos balneários. E quem ‘soprar’ informação secreta é expulso.



Quanto ao álcool, o treinador autoriza um copo de vinho ou uma cerveja após o jantar.



Ontem, Jérôme Boateng regressou aos treinos após lesão, dia em que Leroy Sané, cuja exclusão causou choque, pediu aos colegas: "Vão buscar o título!"