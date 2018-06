"Assembleia Geral está marcada legitimamente e vai acontecer", diz Jaime Marta Soares

Garante que a providência "não foi rejeitada pelo tribunal" e que "é tudo invenção" de Bruno de Carvalho.

Jaime Marta Soares considera que a decisão cautelar do tribunal relativamente à providência interposta pela mesa da Assembleia Geral do Sporting legitima a sua postura e dá força à realização da AG destitutiva no próximo dia 23, segundo pode ler-se no Record "Em relação à segurança, o tribunal entende que não há razões para preocupação, que o Conselho Diretivo (CD) tem de pôr à disposição todas as ferramentas para o exercício da nossa função. Se a decisão do tribunal obriga a direção? Claro que obriga, pois a mesa da AG não tem orçamento próprio. O tribunal legitima a postura do presidente da mesa da AG", começou por dizer o presidente da MAG dos leões à SIC Notícias, em resposta às declarações de Bruno de Carvalho à mesma estação, minutos antes."Tantas vezes se diz a mentira que ela passa a verdade. É isso que Bruno de Carvalho está a tentar fazer. Tudo o que ouvi eu desminto categoricamente, ele inventa para impor a sua vontade. Fala em democracia mas tem feito autênticas atentados à democracia e Estado de Direito", afirmou sobre o presidente dos leões.Questionado sobre como se resolverá o impasse, na medida em que MAG e CD têm interpretações diferentes da decisão cautelar, Marta Soares garante que "a AG está marcada legitimamente e vai acontecer. Não foi rejeitada pelo tribunal, é tudo invenção. Ele quer ir adiando e não quer ir a votos.""O juiz admite que não validou a nossa posição mas entende que a segurança tem de estar garantida seja por quem for. No conteúdo global do documento garante-se que o presidente da MAG está legitimado para levar o ato por diante", acrescenta Marta Soares.