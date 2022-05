Daniel Lorenz, empresário que intermediou a contratação de Roger Schmidt, tem tentado nas últimas semanas a aliciar alguns jogadores da formação do Benfica, apurou o Mais Sport.O agente tem aproveitado o facto de ter uma forte ligação com o treinador alemão para tentar convencer alguns jogadores formados no Seixal a deixarem os seus empresários para passarem a ser representados por si.









