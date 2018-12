Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Ainda querem que comente?", diz Sérgio Conceição sobre posição de Rui Vitória no Benfica

Treinador do FC Porto mostrou-se solidário com o colega de profissão.

13:45

Sérgio Conceição não quis deitar mais 'lenha para a fogueira' no que diz respeito ao atual momento do Benfica e toda a pressão sobre Rui Vitória, mostrando-se solidário com o colega de profissão.



"Amanhã joga-se o Boavista-FC Porto. Chega de primeira páginas e aberturas de telejornais. Ainda querem que comente? Tenho uma opinião sobre tudo, até sobre esta pergunta. Há já muita gente a comentar. Quem é que fica agradado de, entre treinadores, ver a posição de um colega de trabalho na praça pública? Acho que ninguém. A importância de momentos negativos é sempre maior do que qualquer feito bem maior. Qualquer coisa de positivo nunca é tão realçada, prova disso foi o excecional jogo que fizemos esta semana, que foi muito pouco falado. Foram mais faladas as coisas negativas", disse.