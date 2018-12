Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória garante não estar a prazo no Benfica

Técnico assume ter condições para continuar à frente do clube isto depois de Vieira ter admitido que chegou a decidir pela sua saída.

Por Filipe António Ferreira | 11:21

Rui Vitória garantiu esta sexta-feira não se sentir um treinador a prazo depois de 24 horas em que chegou a estar despedido: "Não sinto [que seja um treinador a prazo]. (...) Há momentos na vida que nos fazem refletir, pensar, mudar. Às vezes, tem de haver uma tempestade para as coisas entrarem no caminho certo e sinto essa energia. Aquilo que me trouxe ao Benfica, temos de o cumprir: ganhar".



Na antevisão do jogo de hoje com o Feirense, o tema da saída ocupou grande parte da conversa com os jornalistas. "Seria mais fácil hoje estar a apanhar o avião para outro lado qualquer. (...) Era a decisão mais fácil de tomar. Num lado uma mala cheia de dinheiro, no outro uma série de treinadores a quererem vir para aqui, porque este lugar é apetecível. Não foi por dinheiro que fiquei ou saía do Benfica", salientou o técnico revelando nunca ter colocado o lugar à disposição e que a decisão final com Vieira foi selada com um "abraço sentido".



Vitória prometeu mexer no futebol encarnado e deixou um sério aviso: "Há mudanças claras a fazer, também a começar por mim. Primeiro uma mudança interior, todos os jogadores têm de sentir isso. Os mais antigos do clube, sabem que custou muito ganhar o ‘tetra’, ganhar títulos; quem chega de novo tem de saber o que é jogar no Benfica, se não, não está aqui a fazer nada" .



O treinador das águias recordou ainda que o Benfica continua a lutar por todas as provas em que está inserido e prometeu que os adeptos vão voltar a ter "orgulho pela equipa".



A terminar, Vitória revelou que o Benfica deverá reforçar-se no mercado de inverno.



"É possível que haja mudanças em janeiro. Não digo ‘vai sair o Manuel, Joaquim’… Mas é muito provável que haja saídas.", disse o treinador que ainda falou sobre o Feirense: "Se calhar não me iam perguntar, mas vamos fazer um jogo contra uma equipa organizada, com um bom treinador. Vamos ter de trabalhar muito para vencer".



Plantel assume responsabilidade

Luís Filipe Vieira teve uma manhã intensa no dia em que decidiu manter Rui Vitória à frente do comando técnico do Benfica. No centro de estágio do Seixal e após comunicar a decisão ao treinador, o presidente das águias dirigiu-se ao plantel exigindo um maior compromisso.



Depois de um discurso duro dirigindo algumas responsabilidades para os jogadores, Vieira disse aquilo que queria do jogadores. O plantel fez ‘mea culpa’ e prometeu uma "atitude à Benfica" a partir já do jogo de hoje com o Feirense, apurou o Correio da Manhã.



Já na conferência de imprensa da passada quinta-feira em que justificou a permanência do treinador, Luís Filipe Vieira apontou vários responsáveis para o mau momento: "Rui Vitória não é o único culpado, há mais gente culpada. Se tivéssemos de mexer não seria apenas numa peça, se calhar teria de ser em muita coisa... Hoje ficou tudo muito claro no balneário. É para jogar à Benfica, com garra, não lento, lento, lento."



Discurso que ontem o técnico Rui Vitória voltou a reforçar, acrescentando que quem chega "tem de saber o que é jogar à Benfica, se não, não está a fazer nada no clube".



PORMENORES

Novidades na frente

Uma das novidades a que se refere Rui Vitória pode passar pela mudança do sistema tático 4x3x3 para um 4x4x2. Neste caso, Jonas jogaria nas costas do suíço Seferovic.



Fejsa recuperado

O sérvio Fejsa saiu com queixas musculares no último encontro do Benfica, em Munique. Contudo o trinco deve recuperar a tempo para defrontar o Feirense hoje na Luz.



Salvio ainda à parte

Quem está praticamente arredado do jogo é o argentino Eduardo Salvio. O extremo tem uma lesão muscular na zona abdominal e deve regressar com

o V. Setúbal (8/12).