Buscas na sequência de agressões a Alcochete fazem cinco detidos

PGDL confirmou detenções. Fernando Mendes acusado de terrorismo.

Quatro pessoas foram detidas na noite de quarta-feira por suspeitas de comparticipação na invasão e agressões aos jogadores e equipa técnica do Sporting na Academia de Alcochete em maio, anunciou a Procuradoria Distrital de Lisboa (PGDL). Ao que o CM pôde apurar, na sequência destas buscas foi detida uma quinta pessoa por posse de materiais pirotécncicos, que no entanto, não tem qualquer ligação ao caso das agressões em Alcochete.



De acordo com a PGDL, no decurso das investigações, os quatro detidos foram constituídos arguidos "por existirem fortes indícios de comparticipação" na invasão e agressões ocorridas na Academia do Sporting Clube de Portugal, a 15 de maio.



De acordo com fonte policial, os quatro detidos são o ex-líder da Juve Leo (Juventude Leonina) Fernando Mendes e o condutor e ocupantes da viatura que no dia das agressões entrou nas instalações da Academia do Sporting em Alcochete e retirou alguns dos alegados agressores.



Na nota que publicou na sua página da Internet, a PDGL diz que os factos em causa são "suscetíveis de integrar a prática dos crimes de introdução de lugar vedado ao público, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, sequestro, dano com violência, detenção de arma proibida agravada, incêndio florestal, resistência e coação sobre funcionário e terrorismo".



Foram ainda emitidos quatro mandados de busca domiciliária e um de não domiciliária, que, segundo fonte policial, abrangeram as residências dos detidos e a sede da Juve Leo.



Os quatro detidos serão presentes ao juiz de instrução criminal do Barreiro para aplicação de medida de coação adequada.



A investigação prossegue e é dirigida pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa/sede, com a coadjuvação da PSP e da GNR-Unidade de Investigação.



No dia 15 de maio, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia do clube por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos, jogadores e 'staff'.



Na altura a GNR deteve 23 dos atacantes, que acabaram por ficar em prisão preventiva.