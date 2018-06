Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direção do Sporting desligou faxes para não receber rescisões

Documentos estão a seguir por carta registada.

10:06

A direção do Sporting desligou os faxes para não receber as rescisões dos jogadores, esta sexta-feira. O CM sabe que os documentos estão a seguir por carta registada.



Recorde-se que o guarda-redes Rui Patrício apresentou esta sexta-feira a sua rescisão de trabalho por justa causa, após a transferência de 18 milhões de euros para o Wolverhampton ter sido travada pelo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho.



Em atualização