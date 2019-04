Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Barcelona sagra-se bicampeão em Espanha

Golo do argentino Lionel Messi, aos 62 minutos, deu o triunfo frente ao Levante.

21:39

O FC Barcelona sagrou-se este sábado campeão espanhol de futebol, conquistando o 10.º cetro nos últimos 15 anos, com Lionel Messi novamente em grande nível numa temporada em que os 'blaugrana' ainda podem ambicionam mais troféus.



A vitória sobre o Levante, por 1-0, na 35.ª jornada, com um golo do inevitável Messi, permitiu ao FC Barcelona somar o seu 26.º título de campeão espanhol - fica a sete do recordista Real Madrid.



Mesmo sem fazer uma temporada tão exuberante como algumas das anteriores, o FC Barcelona chega a esta fase da temporada como indiscutível campeão espanhol e ainda com possibilidade de conquistar mais dois títulos, a quinta Taça do Rei de Espanha consecutiva e a Liga dos Campeões.



Com três jornadas por disputar, o FC Barcelona tem 83 pontos, 86 golos marcados, ainda longe da centena à qual chegou em seis dos últimos sete campeonatos -- na última temporada marcou 99 -, e 32 sofridos.



Mais uma vez o argentino Lionel Messi, pela primeira temporada como primeiro capitão, após a saída de Andrés Iniesta, está a ser a grande figura dos catalães e leva 46 golos marcados em 45 encontros disputados -- 34 em 32 na liga espanhola.



A temporada dos catalães começou da melhor forma, com a conquista da Supertaça, frente ao Sevilha, por 2-1, à qual se seguirão quatro vitórias consecutivas, entre as quais uma goleada por 8-2, ao Huesca.



O conjunto do português Nelson Semedo teve, então, uma quebra, com quatro jogos sem vencer -- três empates e uma derrota -, mas quaisquer dúvidas que pudessem existir sobre o domínio dos catalães 'esfumaçaram-se' nos dois jogos seguintes, com triunfos sobre o Sevilha (4-2) e sobre o rival Real Madrid (5-1), que viu Julen Lopetegui deixar o comando técnico após este encontro.



A última derrota do FC Barcelona nesta temporada ocorreu em 11 de novembro de 2018, em casa, perante o Betis (4-3), somando mais dois desaires forasteiros na Taça do Rei, mas aos quais deu a volta na segunda mão.



O título ficou quase entregue na 31.ª jornada, quando os 'culés' receberam e venceram o Atlético de Madrid (2-0), segundo classificado, deixando os 'colchoneros' a 11 pontos.



Quase sem concorrência a nível interno, o FC Barcelona está nas meias-finais da Liga dos Campeões, uma prova que não vence há quatro temporadas.



Com o Liverpool como último obstáculo rumo à final, os 'blaugrana' chegam a esta fase sem qualquer derrota - sete vitórias e três empates --, com 23 golos marcados e apenas três sofridos.