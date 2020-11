Reinaldo Teles morreu esta quarta-feira, aos 70 anos, vítima da Covid-19.O histórico dirigente do FC Porto, recentemente reeleito para a administrador da SAD com um cargo não-executivo, estava internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João, no Porto, devido a problemas resultantes da infeção pelo novo coronavírus.Reinaldo Teles chegou ao FC Porto para a secção de boxe dos azuis e brancos, ainda como atleta, mas foi aí que teve a sua primeira experiência como dirigente, a convite de Pinto da Costa.Conheça aqui o percurso do braço direito de Pinto da Costa.