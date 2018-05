Opositores de Bruno de Carvalho reúnem-se em Oeiras

Encontro decorreu no centro de golfe do Jamor.

Vários opositores de Bruno de Carvalho reuniram-se esta terça-feira para debaterem os últimos acontecimentos que ocorreram no Sporting.No encontro que está a decorre no restaurante do centro de golfe do Jamor estão nomes como Rogério Alves, José Couceiro e Mário Casquilho.Rogério Alves, um dos presentes no jantar desta terça-feira à noite, afirmou que a reunião apenas serviu para um grupo de pessoas debater sobre temas ligados ao mundo do desporto no geral e não sobre a situação que decorre no Sporting.À saída do encontro, o ex-bastonário da Ordem dos Advogados afirmou, no entanto, que pode pensar na hipótese de se candidatar à presidência do clube de Alvalade caso venha a decorrer um processo eleitoral.Por outro lado, Rogério Alves revelou que o cargo da presidência seria muito difícil de conciliar com a presente carreira profissional."Temos de pensar no futuro do Sporting e não no futuro de cada um no Sporting", afirmou o mesmo. Para este, o que o clube leonino mais precisa neste momento é de "calma e serenidade".