Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alfa Semedo é aposta de Rui Vitória

Treinador do Benfica está encantado com a evolução do jogador.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 01:30

O regresso de Alfa Semedo ao Benfica era um desejo expresso de Rui Vitória, que está cada vez mais convencido de que fez a aposta certa. O médio de 20 anos está a afirmar-se durante a pré-época e até a exceder as expectativas da equipa técnica, apurou o CM.



O crescimento do jovem tem impressionado o treinador e o golo que marcou no último jogo diante do Borussia Dortmund (2-2) acabou por ser um prémio para a persistência do treinador e do próprio jogador .



Rui Vitória tem-se preocupado especialmente em limar Alfa Semedo, pois acredita que o jovem é a alternativa natural a Fejsa, como se tem percebido nos jogos de pré-temporada. É na questão do posicionamento que o médio tem trabalhado mais e, mesmo nesse aspeto em que apresenta algumas lacunas, tem evoluído de forma positiva. "O míster pede-me muito trabalho e para apurar os processos de jogo", assumiu o guineense após o jogo com os alemães, no qual foi uma das figuras.



Alfa Semedo começou a ser seguido por Rui Vitória, de uma forma mais atenta, no decorrer da última época - na qual alinhou no Moreirense. O técnico mostrou-se encantado com a forma como o jogador preenchia o meio-campo, pela capacidade no jogo aéreo e pela qualidade de jogo de pés. Começou a preparar o regresso do médio à Luz, tendo ainda Pelé debaixo de olho. Neste defeso, o ex-médio do Rio Ave assinou pelo Mónaco e Semedo pelo Benfica.



Trata-se de um regresso a casa de um jogador cuja capacidade nunca gerou consenso entre os responsáveis pelos escalões de formação. O guineense, que passou pelos juniores do Benfica, jogou em várias posições no terreno, nunca se afirmou e mudou-se para o Vilafranquense (do 3º escalão).



Depois de uma fase difícil, recuperou a alegria de jogar futebol e vingou em Moreira da Cónegos. Agora quer afirmar-se na Luz.



Águia começa e acaba de cabeça levantada

O Benfica continua invicto na pré-época, em cinco jogos, e na madrugada de quarta para quinta-feira bateu o Borussia Dortmund na decisão por penáltis (4-3) após o empate (2-2) nos 90’. A equipa começou e acabou o jogo a uma velocidade de ‘Alfa pendular’, mas, pelo meio, teve períodos em que andou movida a carvão.



Em dois minutos, Max Phillip castigou as desconcentrações defensivas das águias. Primeiro do lado direito, onde André Almeida abriu a porta para Larsen oferecer o 1-0 ao avançado alemão. No segundo golo, o erro surgiu na zona central. Phillip foi mais forte que Rúben Dias e marcou.



Nessa altura, a locomotiva da águia andou aos trambolhões, sem encontrar rumo certo até ao intervalo, já depois de ter mostrado intensidade a jogar muito subida no terreno e forte na pressão. Sinais de frescura, apesar de não se terem traduzido em oportunidades de golo.



Na 2ª parte, a máquina foi afinando aos poucos. As alterações refrescaram a equipa, que conseguiu equilibrar-se. Os golos surgiram de uma forma natural. André Almeida, considerado o homem do jogo, fez o 2-1, após mais uma assistência de Pizzi. Alfa Semedo, numa jogada de insistência, estabeleceu a igualdade e repôs a justiça no resultado.



Nos penáltis, Samaris foi o único benfiquista que falhou, Svilar fez uma defesa e viu uma bola acertar no poste.



Vieira: "época de reconquista"

"Esta será a época de reconquista! E de regresso ao ciclo vitorioso e de hegemonia no futebol português", disse Luís Filipe Vieira na inauguração da nova imagem da casa do Benfica em Newark.



O líder das águias pediu "paz" para a nova temporada: "Qualquer ataque desferido, qualquer polémica criada, não tem implicações no clube A ou B, mas em toda a estrutura do futebol."