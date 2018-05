Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Andrés Iniesta confirma estar a caminho do futebol japonês

Médio espanhol, de 34 anos, vai representar o Vissel Kobe.

21:09

Andrés Iniesta confirmou esta quarta-feira que o seu próximo destino é o futebol japonês. O médio espanhol, de 34 anos, que se despediu do Barcelona no passado domingo, alinhando pela última vez na equipa catalã frente à Real Sociedad, vai reforçar o Vissel Kobe, tal como já havia avançado no início do mês a rádio espanhola Cadena SER.



Iniesta publicou nas redes sociais uma fotografia sua ao lado de Hiroshi Mikitani, representante do Vissel Kobe. "A caminho da minha nova casa", escreveu o médio.