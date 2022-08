Angélica André conquista bronze nos 10km de águas abertas nos Europeus de Roma

A nadadora portuguesa Angélica André conquistou este domingo a medalha de bronze na prova de 10 km de águas abertas dos Europeus, dando a Portugal a terceira medalha em Roma.

Numa prova ganha pela alemã Leonie Antonia Beck, em 2:01.13.4 horas, Angélica André ficou no terceiro lugar, a três segundos, com a prata a ficar para a italiana Ginevra Taddeuci, a 1,8 segundos da vencedora.

Esta é a terceira medalha para Portugal nos Europeus de Roma, depois dos bronzes de Gabriel Lopes (200 metros estilos) e Diogo Ribeiro (50 mariposa) na natação pura.



Depois de na véspera ter ficado a um décimo de segundo do bronze nos 5 km, Angélica André conquistou a segunda medalha para Portugal em Europeus de aguas abertas, depois da prata de Arseniy Lavrentyev nos 25 km em 2012.



Mafalda Rosa, a outra portuguesa em prova, terminou na 18.ª posição, a 6.22,9 minutos da vencedora.



Na prova masculina, Diogo Cardoso ficou na 15.ª posição, em 1:56.56,5 horas, enquanto Tiago Campos não concluiu a corrida.



O italiano Domenico Acerenza sagrou-se campeão europeu, em 1:50.33,6 horas, menos 3,7 segundos do que o francês Marc-Antoine Olivier e 5,5 do que o também gaulês Logan Fontaine.