Ansiedade no Benfica deixa Lage em alerta

Bruno Lage procura controlar a ansiedade dos jogadores do Benfica, provocada pela euforia que antecede o jogo de amanhã e que pode dar o 37º título de campeão.Mais do que a preparação física e técnica, o treinador tem tentado blindar o plantel. A mensagem interna tem sido clara: "Vamos encarar este jogo como mais uma final."Lage reconhece a importância deste encontro e todos os pormenores contam. Foi pedido aos jogadores que se alheassem das notícias sobre o jogo do título.Foi sugerido ao grupo que se abstraísse da importância do mesmo junto de familiares, evitando as redes sociais.Luís Filipe Vieira tem passado os últimos dias no Seixal. O presidente pede aos jogadores foco total, sem euforias.Se vencer o Santa Clara amanhã, o Benfica de Bruno Lage bate o melhor registo de pontos alcançados numa segunda volta do campeonato.As águias podem fazer 49 pontos em 51 possíveis (16 vitórias e um empate) contra os 48 pontos alcançados por Rui Vitória, também no Benfica, na temporada 2015/2016.Bruno Lage faz hoje a última antevisão da temporada. O técnico dos encarnados fala aos jornalistas pelas 13h30 no centro de estágios do Seixal, já depois da equipa treinar.O suíço Seferovic é o melhor marcados da Liga, com 21 golos. A luta de artilheiros está ao rubro: Bruno Fernandes (Sporting) tem 20 golos. Segue-se Rafa (Benfica) com 16 golos.O Benfica formalizou o acordo para a abertura de uma escola de futebol no Gana. O acordo foi assinado entre o ministro da Juventude e do Desporto daquele país, Isaac Asiamah, e o diretor das águias, Luís Miguel."Não acredito que o Santa Clara vá ser capaz de perturbar o sucesso final do Benfica. O Benfica, se for campeão, será com mérito", disse à RR Eurico Gomes, campeão pelo Benfica, Sporting e FC Porto.