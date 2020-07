António Figueiredo: "Jorge Jesus nunca será o meu treinador"

Jorge Jesus está de regresso ao Benfica e sucedem-se as reações, como é o caso de António Figueiredo.



"O meu treinador nunca será, mas obviamente que vou torcer por ele porque o sucesso dele será o sucesso do Benfica. Não percebo bem o que vai acontecer à atual equipa técnica. Há figuras como Pietra e espero que sejam respeitados. Vou torcer incondicionalmente para que Jesus consiga muito mais do que espera. Agora não posso dizer que passei a gostar de Jorge Jesus. Já ouvi benfiquistas a dizer que vão deixar de pagar cotas e não entram mais no estádio. Isso é dito da boca para fora".

