António Morgado repete prata nos Mundiais de ciclismo que nem as cãibras impediram

O português António Morgado sagrou-se este sábado vice-campeão do mundo sub-23 de fundo, nos Mundiais de ciclismo de estrada em Glasgow, repetindo a prata de juniores em 2022, após batalhar contra cãibras na parte final.

Morgado, de apenas 19 anos, acabou a dois segundos do novo campeão, o francês Axel Laurance, após os 168,4 quilómetros entre Loch Lomond e Glasgow que Laurance acabou em 4:04.58 horas. O eslovaco Martin Svrcek foi terceiro.

No primeiro ano de sub-23, Morgado somou nova medalha em Mundiais, depois de em 2022 ter sido vice-campeão do mundo de juniores, e tem já contrato assinado com a UAE Emirates para 2024.

Em lágrimas após a etapa, Morgado recuperava do esforço e do muito que ultrapassou na prova de estreia em Mundiais sub-23, desde a chuva que endureceu a corrida e provocou várias quedas à falta de cooperação no grupo perseguidor de Axel Laurance.

A dureza, antes de mais, tinha já afastado Daniel Lima, numa queda à entrada do circuito urbano em Glasgow, levando à hospitalização do jovem, que segue em avaliação no centro hospitalar.

Também Alexandre Montez não conseguiu terminar, numa seleção que teve ainda Gonçalo Tavares em 37.º lugar e Diogo Gonçalves em 53.º.

Na frente da corrida, Morgado sentiu cãibras à entrada da última volta do circuito, batendo na perna já depois de pedir líquidos a um colega de perseguição, mas cerrou os dentes e a boa leitura de corrida levou-o de novo ao pódio.

Com Laurance a segurar uma vantagem mínima na frente, numa vitória impressionante que saiu da fuga do dia e que mostra o valor do ciclista da equipa de desenvolvimento da Alpecin, os perseguidores decidiram-se a lutar pelos restantes lugares.

Morgado e Svrcek foram os primeiros a perseguir os fugitivos, que iam 'sofrendo' com o ritmo à exceção do francês, e a falta de entendimento no resto do grupo de perseguidores fez a diferença.

Sem conseguirem 'caçá-lo', foi o sprint superior de Morgado que o levou a igualar o resultado que conseguiu no ano passado em juniores, logo no primeiro ano de sub-23.

Há muito apontado a grandes 'voos' no WorldTour, a que chegará em 2024, o ciclista das Caldas da Rainha voltou a dar mostras do seu valor, com o melhor resultado de sempre de um sub-23 português na prova de fundo.

O quinto lugar de Rui Costa em 2008 era o anterior melhor registo, e Morgado tem também o melhor de juniores, precisamente a prata de 2022 -- falta o escalão de elite, em que Rui Costa foi campeão do mundo em 2013.

Portugal chegou a outra medalha nos Mundiais que agregam as principais disciplinas do ciclismo, em Glasgow, depois de Iúri Leitão ser campeão do mundo do omnium, vertente olímpica de pista, e a novo resultado de monta, somando-se o sexto lugar de Nelson Oliveira no contrarrelógio de elite, que vale uma vaga extra nos Jogos Olímpicos Paris2024.