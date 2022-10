O apagão do avançado Henrique Araújo está a provocar grande estranheza na Luz, sabe o CM. O jovem jogador, de 20 anos, foi aposta de Roger Schmidt na pré-época e nos primeiros encontros oficiais (sempre a sair do banco). Contudo, perdeu espaço a partir da 2ª mão do play-off da Champions com o Dinamo Kiev.