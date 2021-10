Filipa Martins tornou-se na terça-feira a primeira portuguesa a garantir a presença numa final por aparelhos em Mundiais de ginástica artística.A atleta, de 25 anos, terminou a qualificação do concurso de paralelas assimétricas em 8º e assegurou ainda a presença no concurso completo (‘all around’), com a 6ª posição na qualificação. “Estou supercontente”, disse.