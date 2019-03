Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Árbitro pediu ajuda do VAR no Valladolid-Real Madrid mas não estava ninguém na sala

Sinal transmitido pela Movistar tornou-se viral. Estação já explicou o sucedido.

10:09

A imagem da sala do VAR vazia na partida entre o Valladolid e Real Madrid, que terminou com a vitória dos merengues por 4-1, correu Mundo mas afinal há uma explicação para o momento insólito.



Aos 14 minutos, o árbitro do encontro Sergi Guardiola anulou um golo ao Valladolid e a realização da operadora televisiva mostrou nesse momento uma imagem insólita. A sala do VAR, onde se fazia a revisão da ação do árbitro, estava surpreendentemente vazia.



Porém, ao intervalo, os apresentadores da Movistar desculparam-se pelo momento inusitado e justificaram a imagem como um sinal errado (existem dois na Ciudad del Fútbol de Las Rozas, casa do VAR) e retransmitiram a imagem correta, desta feita, com os vários assistentes do vídeoárbitro devidamente sentados nos seus lugares.