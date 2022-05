Arnaud Demare vence quinta etapa do Giro e João Almeida sobe ao 7.º lugar na geral

Arnaud Demare (Groupama-FDJ) ganhou esta quarta-feira a quinta etapa do Giro ao 'sprint', somando assim a primeira vitória da temporada.O ciclista francês levou a melhor sobre Fernando Gaviria (UAE Emirates) e Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech), segundo e terceiro classificados respetivamente.João Almeida (UAE Emirates) foi 66.º a dois segundos de Demare e subiu uma posição na geral, ocupando agora o 7.º lugar a 1.58 minutos do líder Juan Pedro López (Trek-Segafredo).Rui Oliveira cortou a meta no mesmo grupo e é agora 147.º da geral a 35.12 minutos. Já Rui Costa foi 143.º a 2.10 minutos do vencedor, e é 58.º da geral, a 14.55 minutos do líder.Juan Pedro López, o camisola rosa, foi 58.º na etapa.