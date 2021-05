Arranca hoje a 54.ª edição do Rali de Portugal

A 54.ª edição do Rali de Portugal, quarta prova do campeonato do mundo, sai hoje para a estrada, com os pilotos a enfrentarem 122,88 quilómetros cronometrados, divididos por oito especiais.

No arranque da prova, que se prolonga até domingo, todos os troços estão 'desenhados' na zona centro do país, à exceção do último, a superespecial de Lousada.

O primeiro dos 79 participantes parte às 6:30 da Porta Férrea, em Coimbra, dando início ao primeiro troço cronometrado, na Lousã, às 08:08. Segue-se o troço de Góis, às 09:08, antes do de Arganil, uma hora mais tarde.

A segunda passagem por estes três troços começa às 12:31. Os pilotos chegam a Mortágua às 16:05, um troço que está de volta ao rali 20 anos depois da última presença.

O dia termina em Lousada, com a disputa da superespecial de 3,36 quilómetros, a partir das 19:03.

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) chega a Portugal na liderança do campeonato, com 61 pontos, após três etapas, mais oito do que o segundo classificado, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20).

Entre a 'armada' lusa, destaque para o algarvio Ricardo Teodósio (Skoda Fábia), líder do campeonato nacional após a primeira ronda, e de Armindo Araújo (Skoda Fábia), campeão nacional em título.

O treinador português de futebol André Villas-Boas, ex-técnico de FC Porto, Tottenham, Chelsea e Marselha, entre outros, vai estrear-se numa prova do Mundial de ralis, ao volante de um Citroën C3.