Assembleia Geral destitutiva ameaça continuidade de Luis Filipe Vieira no Benfica

Foram ultrapassados mais de cinco mil votos em três dias. São precisos 10 mil.

12:17

São já mais de 5 mil os votos angariados na petição para uma Assembleia-Geral destitutiva, criada por um grupo de sócios encarnados através da rede social Facebook.



A garantia foi ontem deixada ao Record pelos autores da iniciativa, que precisam de 10 mil votos para assegurar a realização da referida AG tendo em vista a saída da direção encabeçada por Luís Filipe Vieira.



Os organizadores acreditam que o número será alcançado, uma vez que pouco mais de metade do montante exigido foi alcançado em cerca de 72 horas.

De resto, o número até poderá ser maior, pois alguns dos subscritores não colocaram o número de votos a que têm direito, face aos anos de filiação.



Possível saída de Jonas tem gerado revolta no seio dos adeptos encarnados que não perdoam o tratamento ao melhor marcador das últimas épocas com a camisola do Benfica.