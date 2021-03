Ataque à Academia: Adepto que agrediu Bas Dost passa a ter de cumprir pena de prisão efetiva

Rúben Marques, o adepto que agrediu Bas Dost durante o ataque à Academia do Sporting, a 15 de maio de 2018, vai afinal ter de cumprir pena de prisão efetiva de quatro anos e 10 meses, confirmoujunto de fonte próxima do processo.As juízas consideraram que Rúben Marques "conseguiu superar, em muito, a intensidade das lesões efetivamente praticadas pelos demais", tendo demonstrado um "caráter capaz de enorme violência", não justificável pela imaturidade própria dos 21 anos de idade. "Entre a imaturidade e um caráter violento há diferenças profundas que o direito penal não pode deixar de refletir", pode ler-se no acórdão, ao qualteve acesso.A 20 de fevereiro de 2020, em tribunal, Rúben Marques confessou que agrediu Bas Dost com um cinto na cabeça e mostrou arrependimento. "Vi o Bas Dost no corredor. Desferi-lhe uma pancada na cabeça", revelou, acrescentando que "foi um bate e foge"."Os arguidos juntaram-se para bater nos jogadores e nos treinadores só porque lhes apeteceu bater nos jogadores e nos treinadores e em que mais aparecesse pela frente", apontam as juízas.Em sentido inverso, Domingos Monteiro, condenado a cinco anos de prisão efetiva, teve a medida alterada para pena suspensa.O processo do ataque a Alcochete decorreu no Tribunal de Monsanto e as sentenças foram conhecidas a 28 de maio do ano passado. Dos 44 arguidos, 41 foram condenados, nove dos quais a penas efetivas. A presente alteração de penas mantém este número, alterando as situações de Rúben Marques e Domingos Monteiro.O julgamento absolveu de todas as acusações, nomeadamente da autoria moral do ataque, o ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, o líder da claque Juventude Leonina, Nuno Mendes 'Mustafá', e o antigo Oficial de Ligação aos Adeptos, Bruno Jacinto.