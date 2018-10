Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atletas de culturismo fogem do torneio com chegada de brigadas antidoping

O evento acabou por ser suspenso por falta de participantes.

12:33

Aconteceu no último fim-de-semana, em Espanha. A 2ª edição da Taça Euskadi de fisioculturismo e fitness foi suspensa "depois do abandono da maior parte dos participantes", anunciou a Agência Basca Antidopagem (ABA), citada pelo jornal 'Marca'. A 'fuga' aconteceu depois de os atletas saberem que iam ser controlados durante o evento.



Segundo o comunicado divulgado pela ABA, elementos da brigada antidoping apresentaram-se no local da competição "sem aviso prévio", e já depois de se terem realizado as pesagens. Mas quando se aperceberam da presença dos agentes "a maior parte dos participantes abandonaram o local do evento, uma situação que obrigou a organização a suspender a prova".



A ABA faz questão de esclarecer que "este abandono pode não estar relacionado com a presença dos agentes das brigadas antidopagem", mas de qualquer forma instiga os organizadores e certificarem-se junto dos participantes por que motivo deixaram a competição.