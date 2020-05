"Bancadas vazias em tempo de pandemia": Diabos Vermelhos deixam tarja no Estádio da Luz contra jogos sem adeptos

Os Diabos Vermelhos colocaram uma tarja junto à porta 28 do Estádio da Luz em que apontam o dedo ao organismo que gere o futebol português: "Bancadas vazias em tempo de pandemia... Demonstra bem os interesses da Liga!"No Facebook, o grupo de adeptos afetos ao Benfica demonstra-se "contra o retomar do campeonato"."Num país que se encontra numa das situações mais delicadas dos últimos anos não percebemos porque é que a Liga não acompanhou as restantes modalidades e vai irresponsavelmente retomar nesta fase o campeonato da primeira divisão, cancelando o da segunda, demonstrando desta forma que a única motivação por detrás desta decisão são os interesses financeiros deixando de parte o mais importante do futebol: os adeptos! Nós dizemos não a um campeonato em tempo de pandemia e com as bancadas vazias!", pode ler-se na mensagem escrita na referida rede social.