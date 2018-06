Bas Dost diz que lhe foi diagnosticado uma "espécie de stress pós-traumático"

Diagnóstico ao jogador holandês foi feito dois dias depois dos ataques de que foi alvo em Alcochete.

Bas Dost revelou ter sido diagnosticado com uma "espécie de stress pós-traumático" dois dias depois do ataque de que ele e o plantel do Sporting foram alvo, em Alcochete. Na carta de rescisão entregue aos leões, onde alega, à imagem dos outros cinco colegas, justa causa para deixar Alvalade, o holandês relata o sucedido.

"Dois dias depois [do ataque] tive que ser visto por um psicólogo, porque não conseguia dormir e estava num estado de grande ansiedade e irritação. Foi-me diagnosticado uma espécie de stress pós-traumático. Para além disso passei vários dias com grandes dores de cabeça", contou o ponta-de-lança.