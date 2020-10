O basco Oier Lazkano, da equipa Caja Rural-Seguros RGA, venceu esta quarta-feira isolado a 3ª etapa da edição especial da Volta a Portugal em bicicleta, numa ligação de 171,9 quilómetros que ligou Felgueiras a Viseu. Amaro Antunes (W52 FC Porto) mantém a camisola amarela, símbolo de líder da competição.









A etapa foi bastante movimentada, quase ao jeito de uma prova de um dia, com permanentes ataques e com pronta reação do pelotão. A estratégia das constantes escaramuças visava isolar corredores para as diversas metas intermédias, nomeadamente as que contam para as classificações da regularidade e da montanha.

Quando o terreno ficou mais plano, saiu então com sucesso do pelotão o espanhol Oier Lazkano que pedalou sozinho até à meta durante cerca de 40 quilómetros. “Foi uma etapa muito dura desde o início, com fugas sempre a serem alcançadas. Estava num grupo em que não havia entendimento e fui sozinho. Era até onde chegasse. E cheguei até à meta”, disse no final da tirada Lazkano, que tem apenas 20 anos.





Para o dia de hoje está reservada a ‘mítica’ subida à Torre, na Serra da Estrela, o ponto mais alto de Portugal continental. Na meta é esperada uma temperatura de cinco graus.