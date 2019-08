Dragão domina antes da Torre na Volta a Portugal

Daniel Mestre (W52-FC Porto) venceu este sábado ao sprint a terceira etapa da Volta a Portugal em bicicleta, que ligou Santarém a Castelo Branco (194,1 km). O camisola amarela Gustavo Veloso (W52- -FC Porto) mostrou estar forte antes da subida mítica deste domingo à Torre (serra da Estrela)."O plano era ganhar após pegarmos na corrida nos últimos três quilómetros. Sabíamos que se entrássemos no último quilómetro na frente, dificilmente alguém nos tiraria de lá. Amanhã [hoje] quando chegarmos à Covilhã é que se vai começar a saber como está cada ciclista, vamos ver como corre", disse o ciclista espanhol, vencedor da prova em 2014 e 2015, que ontem foi decisivo para o triunfo do seu colega de equipa, Daniel Mestre.Ainda no dia de ontem, destaque para a penalização (por ser empurrado pelo carro de apoio após uma avaria) de 10 segundos de Joni Brandão (Efapel), um dos favoritos à vitória final: "Para mim é igual. Se quiserem dar mais tempo, podem dar. Continuamos com o nosso objetivo".Este domingo, disputa-se uma das etapas mais emblemáticas da 81ª edição da prova, na extensão de 145 quilómetros, com partida em Pampilhosa da Serra e chegada ao alto da Torre, a coincidir com uma contagem de montanha de categoria especial.