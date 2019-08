Gustavo Veloso assume liderança da Volta a Portugal

Gustavo Veloso (W52-FC Porto) é o novo líder da Volta a Portugal em bicicleta, ‘roubando’ a camisola amarela ao seu colega de equipa Samuel Caldeira.A etapa desta sexta-feira foi ganha por Mikel Aristi (Euskadi), o mais rápido na ligação entre a Marinha Grande a Loures (198,5 km).O ciclista espanhol, de 26 anos, impôs-se na linha de chegada, tendo aproveitado uma quebra de Luís Mendonça (Rádio Popular/Boavista) nos metros finais, numa altura em que este parecia ter tudo para vencer a tirada. Gustavo Veloso foi terceiro."Temos de ter os pés bem assentes no chão e perceber que ainda falta muito até ao final da prova??. Há adversários muito complicados e como tal a nossa equipa vai trabalhar dia a dia, na expectativa do que se pode passar na Covilhã [subida à Torre]. Daí para a frente, vamos ver", disse Gustavo Veloso, novo líder da classificação geral. Já Aristi, vencedor da tirada desta sexta-feira, falou de uma vitória "perfeita".Este sábado, a terceira etapa da competição, que liga Santarém a Castelo Branco (181,8 km), conta com um percurso onde surgem quatro contagens de montanha, uma de terceira categoria e três de quarta.