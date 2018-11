Battaglia operado terça-feira após entorse com rotura de ligamentos

Informação é avançada pela página oficial do clube do Sporting.

O futebolista internacional argentino Rodrigo Battaglia, do Sporting, vai ser operado na terça-feira, depois de sofrer uma entorse com rotura de ligamento no joelho direito.

"Sofreu uma entorse do joelho direito com rotura do ligamento cruzado anterior. Será amanhã [terça-feira] submetido a intervenção cirúrgica", indicou o Sporting na sua página oficial na internet.

O médio argentino deverá, assim, enfrentar um período longo de paragem, num momento da época em que tinha sido titular em todos quase todos os jogos do Sporting no campeonato, em oito de nove.