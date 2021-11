O Belenenses SAD entende que “a Liga Portugal não deve homologar o resultado” frente ao Benfica e quer repetir o jogo. A partida terminou logo no início da 2ª parte, quando as águias venciam por 7-0 e os azuis, a contas com um surto de Covid que infetou ou isolou 43 pessoas da sua estrutura de futebol, passaram a ter apenas seis jogadores.