O australiano Ben O’Connor (AG2R Citroën), de 25 anos, venceu ontem a 9ª etapa da Volta à França 2021 com cinco minutos de vantagem sobre o segundo classificado e desafiou o reinado de Pogacar (Emirates), de 22 anos, que voltou a ganhar tempo aos principais rivais.









A etapa de ontem, considerada das mais duras deste Tour, que ligou Cluses a Tignes, com 144,9 km e cinco contagens de montanha, ficou marcada por uma fuga constituída por quatro dezenas de ciclistas e onde esteve o português Rúben Guerreiro (EF Education). A meio do percurso, Nairo Quintana (Arkea), Sergio Huguita (EF Education) e Ben O’Connor fugiram aos companheiros de fuga e destacaram-se na frente.

O ciclista autraliano isolou-se na última subida do dia, de 20 km, chegou a ser líder virtual da classificação geral e acabou por ganhar a tirada fazendo o tempo de 4h26’43’’. No grupo dos favoritos, Richard Carapaz (Ineos) testou as forças de Pogacar e atacou na subida de Tignes mas depois o esloveno contra-atacou, deixou os rivais apeados e foi-se embora, cortando a meta em quarto lugar a 06.02’ do vencedor. Pogacar é o líder da geral, seguindo-se Ben O’Connor a 02.01’ e o colombiano Rigoberto Uran a 05.18’.





Rúben Guerreiro cortou a meta na 12ª posição (na geral está no 25º lugar a 36.57’) e Rui Costa (Emirates), o fiel escudeiro de Pogacar, chegou na 37ª posição (ocupa o 66º lugar na geral a 01h15’47’’). Não partiram para a etapa de ontem e desistiram da prova Primoz Roglic (Jumbo) e o ex-camisola amarela Van der Poel (Alpecin). Hoje cumpre-se um dia de descanso.