Benfica acelera solução do caso Jonas

Situação do avançado do Benfica fica concluída até dia 7 de agosto.

Por António M. Pereira e Mário Morgado Ribeiro | 01:30

A situação de Jonas no Benfica fica resolvida antes do jogo da 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões com o Fenerbahçe, a 7 de agosto, apurou o CM.



As negociações para a renovação do contrato do avançado começam esta sexta-feira, garantiu Tiago Gonçalves, irmão e empresário de Jonas, ao CM, mostrando-se otimista quanto à resolução do futuro do goleador brasileiro.



O jogador de 34 anos procura assinar por mais duas temporadas, no entanto a direção do Benfica prefere que o contrato seja por mais uma época. O presidente Luís Filipe Vieira já conhece as exigências de Jonas. O avançado pretende auferir 2 milhões de euros líquidos por ano. O mesmo ordenado do reforço Facundo Ferreyra. O CM sabe que o avançado ainda não conversou com Vieira em relação à renovação contratual.



Algo que vai acontecer pela primeira vez na sexta-feira. O presidente do clube da Luz sentiu alguma pressão em relação às notícias que davam conta da saída de Jonas e, por isso, quer resolver rapidamente essa questão. A renovação não é certa e apenas fica fechada se o acordo agradar às duas partes. O Benfica quer que o processo se resolva a bem, mas caso não se chegue a um entendimento para a celebração de um novo vínculo com Jonas, o clube da Luz não pretende libertar o brasileiro ao desbarato.



O jogador está ligado às águias até junho de 2019 e só uma proposta que permita um encaixe avantajado aos cofres da Luz dará luz verde ao avançado para rumar a outro campeonato.



Jonas, que na última época foi praticamente o único atacante do Benfica, ganhou forte concorrência para a posição mais adiantada do terreno com as chegadas de Nicolás Castillo e de Facundo Ferreyra.



Futuro de Rúben Dias decidido esta quarta-feira

O futuro de Rúben Dias deve ficar decidido no Algarve, antes do particular entre o Benfica e o Lyon (21h05, no Estádio Algarve). O defesa internacional é cobiçado pelo emblema francês e o presidente Luís Filipe Vieira deve reunir-se com os responsáveis dos gauleses para fechar as negociações. O Lyon já ofereceu 30 milhões de euros pelo jogador de 21 anos, mas o Benfica só admite vendê-lo por 40 milhões.



Rui Vitória chama jovem Luís Pinheiro

Rui Vitória convocou Luís Pinheiro, defesa-direito dos sub-23 do Benfica, para o jogo com o Lyon, hoje no Algarve. A chamada do jovem surge na sequência da grave lesão de Ebuehi.



Paulo Lopes anuncia retirada do futebol

Paulo Lopes anunciou ontem a retirada do futebol profissional. O até agora guarda-redes do Benfica vai assumir a preparação dos guardiões da equipa sub-23 do clube da Luz.