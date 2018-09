Benfica ataca arbitragem na partida entre V. Setúbal e FC Porto

"Liga Blue Velvet perdeu a vergonha", pode ler-se em comunicado.

23:45

O Benfica criticou duramente a arbitragem do V. Setúbal-FC Porto ( 0-2 ), nomeadamente os lances envolvendo Felipe, na primeira parte, e o golo anulado a Hildeberto no segundo tempo."Por que se foi nomear um árbitro que recebe convites para o camarote dos dragões? Para que se assista ao regresso em força de Felipe Vale-Tudo. Para que faltas que todos veem só o árbitro não veja. Para que golos limpos sejam anulados. Porque a Liga Blue Velvet, para perdurar, perdeu a vergonha e esta noite assistimos a uma farsa com alto patrocínio", disparam as águias na sua conta de Twitter para a imprensa, segundo avança o Record