Benfica com via aberta para os quartos da Liga Europa

Croatas do Dínamo Zabreb são um adversário acessível para as águias nos oitavos de final da prova europeia.

Por Mário Figueiredo | 06:00

O Benfica vai defrontar os croatas do Dínamo de Zagreb nos oitavos de final da Liga Europa, ditou esta sexta-feira o sorteio da prova, realizado em Nyon (Suíça).



Um sorteio agradável para as águias que evitaram alguns dos tubarões europeus. Aliás, não há nenhum duelo de candidatos à Liga Europa. A equipa de Bruno Lage desloca-se ao recinto do Dínamo Zagreb no dia 7 de março para disputar a primeira mão dos oitavos de final, recebendo os croatas a 14 de março, no Estádio da Luz.



"É uma equipa que está em primeiro no campeonato da Croácia, sabemos que fez uma excelente fase de grupos, e no último confronto acreditou até ao final", disse Luisão, diretor para as relações internacionais, acrescentando à BTV: "A ambição no Benfica é sempre a mesma, e não depende do nome dos adversários. Vamos trabalhar e lutar para conquistar a passagem aos quartos de final."



O Dínamo Zagreb eliminou os checos do Viktoria Plzen nos 16 avos de final, com uma reviravolta. Depois de terem perdido na República Checa por 2-1, venceram na segunda mão por expressivos 3-0.



O adversário do Benfica é um dos crónicos campeões croatas, somando 19 títulos. Neste momento lidera a Liga com 14 pontos de vantagem sobre o Osijek.



As águias levam vantagem nos dois confrontos que disputaram com os croatas: em 1980/81 na extinta Taça das Taças (0-0 e 2-0) e na fase de grupos da Taça UEFA em 2004/05 (2-0).



O sorteio bafejou com sorte ainda os favoritos à conquista da prova. Os colossos ingleses Arsenal e Chelsea (ganhou uma final ao Benfica em 2013) defrontam os franceses do Rennes e os ucranianos do Dínamo Kiev, respetivamente.



A final da Liga Europa está agendada para o dia 29 de maio em Baku (Azerbaijão). O vencedor tem entrada direta na Champions.



Félix dá sinais de desgaste e pode ser poupado por Lage

João Félix deu sinais de desgaste no último jogo com o Galatasaray (0-0) e Bruno Lage pode poupar o jovem de 19 anos no jogo de segunda-feira (21h15, BTV) com o D. Chaves.



A exibição abaixo do habitual de João Félix fez soar o alarme na Luz, a pouco mais de uma semana do jogo do título, o clássico entre o FC Porto e o Benfica.



Jonas pode ser uma opção para titular com os flavienses e Félix poderá regressar em pleno no Dragão (3/03).