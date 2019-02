Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Francisco J. Marques, SAD do FC Porto e Porto Canal alvos de processos do Benfica

Clube da Luz diz que também apresentará queixas nos órgãos disciplinares da FPF, da Liga e na ERC.

Por Mário Figueiredo | 08:54

O Benfica vai avançar com "processos cíveis e administrativos" contra a SAD do FC Porto, o Porto Canal e Francisco J. Marques, no seguimento de declarações em que este afirmou que as águias estariam por detrás de uma estratégia dos rivais para lesionarem jogadores portistas.



Segundo o comunicado divulgado, o Benfica revela que face à "gravidade e leviandade" de recentes afirmações no Porto Canal proferidas pelo diretor de comunicação portista, "levantando suspeitas totalmente falsas e absurdas" de o Benfica estar por detrás de uma suposta agressividade dos adversários, vai avançar para os tribunais.



Além destes processos, o Benfica diz que também apresentará queixas nos órgãos disciplinares da FPF, da Liga e fará uma participação junto da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).



"Se há um clube que é capaz de violar o sistema informático da Justiça, se é suspeito de prometer prémios a equipas para empatarem ou ganharem aos seus rivais, que é suspeito de pagar para vencer os seus adversários, eu também posso levantar suspeitas de que podem estar a haver pagamentos, ou coisas parecidas, para isto acontecer [pedirem para lesionarem os jogadores portistas]", disse Francisco J. Marques na altura.



PORMENORES

Pinto da Costa ironiza

Questionado sobre estes processos, o presidente do FC Porto disse que não comentava, já que não é especialista em questões jurídicas. "Vou ver se estudo alguma coisa e daqui a uns tempos falo consigo. Deixe- -me o seu número", disse.



Éber Bessa revoltado

Éber Bessa foi o jogador do V. Setúbal que teve uma entrada que lesionou Danilo. "Não é fácil ouvir o que ouvi. Só respondo por mim, jamais aceitaria ser pago para lesionar um jogador. Não me respeitaram e vou falar com o meu advogado", disse.