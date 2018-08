Benfica encaixa quase 43 milhões rumo à fase de grupos da Liga dos Campeões

Para esta temporada, a UEFA aumentou significativamente os prémios.

O apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, fruto da goleada em Salónica (1-4), garantiu ao Benfica um encaixe de 42,95 milhões de euros, prémio importante tendo em conta a realidade nacional, tal como pode ler-se no Record Para esta temporada, a UEFA aumentou significativamente os prémios. À cabeça, cada um dos 32 participantes receberá 15,25 milhões de euros, ao invés dos anteriores 12,7 milhões. Além disso, foi introduzido um bónus para premiar a prestação europeia nos últimos dez anos. Esse prémio começa nos 32 milhões de euros, valor multiplicado por 1,108, e a contagem vai regredindo. Ou seja, o Real Madrid, tricampeão europeu e líder do ranking, já garantiu o encaixe de 50,706 milhões de euros (15,25+32x1,108). Seguindo essa lógica, o FC Porto, oitavo classificado do ranking da UEFA, por ter sido campeão nacional, deitou a mão a 44,05 M€ (15,25+26 M€x1,108).Os dragões são uma das 32 equipas que estão na fase de grupos, agora com a companhia do Benfica, que além dos 15,25 milhões de euros recebe um extra de mais 27,7 milhões (25 M€x1,108), totalizando os tais 42,95 M€. As águias, sublinhe-se, estão em décimo lugar do ranking.Castillo e Ferreyra custam ao Benfica cerca de 40 milhões de euros, se tivermos em conta todos os encargos com os dois avançados (salários e prémios, num total de 32,1 M€, a que se juntam os 7,8 M€ pelo passe do chileno). Ou seja, a verba proveniente da Champions permite 'pagar' estes dois reforços para esta temporada.milhões de euros é a quantia que qualquer equipa poderá somar, caso consiga vencer os seis encontros da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partir desta época, cada vitória passa a valer 2,7 milhõesmilhões de euros é o valor total do prémio que a SAD benfiquista recebe com a presença na fase de grupos da Champions