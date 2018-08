Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça os possíveis adversários de Benfica e FC Porto na fase de grupos da Champions

O sorteio desta fase realiza-se já esta quinta-feira, às 17 horas, no Monaco.

Ao eliminar (com um triunfo por 4-1) o PAOK, o Benfica juntou-se ao FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões. As duas equipas estão no pote 2, evitando, por isso, alguns tubarões europeus.



Veja a lista de apurados para a fase de grupos e os possíveis adversários de águias e dragões:



Pote 1: Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, Bayern, Manchester City, Juventus, Paris SG e Lokomotiv



Pote 2: B. Dortmund, FC Porto, Manchester United, Shakhtar, Benfica, Nápoles, Tottenham e AS Roma



Pote 3: Liverpool, Schalke, Lyon, Monaco, Ajax, CSKA Moscovo, PSV e Valencia



Pote 4: Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Young Boys, Inter Milão, Hoffenheim, Estrela Vermelha e AEK Atenas