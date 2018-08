Francês Ntcham é prioridade da SAD do FC Porto

Sérgio Conceição quer mais um médio-defensivo no plantel portista.

Por Filipe António Ferreira e Sérgio Pereira Cardoso | 08:47

PORMENORES

Marega na seleção

O avançado portista Marega, que no passado sábado fez os primeiros minutos de competição nesta época, foi convocado pelo selecionador do Mali para o jogo com o Sudão do Sul (9 de setembro), referente à fase de qualificação da Taça das Nações Africanas 2019.



35 mil bilhetes vendidos

O mau resultado (derrota por 2-3) no jogo com o V. Guimarães, no Estádio do Dragão, não parece ter desmobilizado os adeptos do FC Porto. Segundo informou ontem o clube, estão já vendidos 35 mil bilhetes para o encontro com o Moreirense, que se realiza no próximo domingo, de novo em casa, às 20h30.

O FC Porto quer contratar um médio até ao fecho do mercado - ou seja, até ao final desta semana - e o francês Ntcham (Celtic) continua a ser a prioridade da SAD, apurou oSérgio Conceição já fez saber da necessidade de ter no plantel mais um jogador com as características de Danilo (que deve regressar em pleno no próximo mês). As recentes exibições dos dragões, nomeadamente a derrota caseira com o V. Guimarães (2-3), deixaram bem evidentes as carências do plantel, nomeadamente no meio-campo. Sérgio Oliveira esteve vários furos abaixo do que fez na época passada e inclusivamente foi alvo de um comentário público em jeito de crítica, feito pelo treinador, pela forma imprudente como abordou a jogada da qual resultou um penálti contra a sua equipa. Após esse lance começou a reviravolta do V. Guimarães.Conceição quer ter no plantel um jogador que dê garantias até porque não é certo quando Danilo regressará ao seu melhor, depois da delicada cirurgia ao tendão de aquiles do pé esquerdo realizada no passado mês de abril.Ntcham é há muito o nome preferencial para reforço da posição seis do FC Porto. A recente eliminação do Celtic na Champions abriu a porta a uma possível saída do jogador francês de 22 anos para o Dragão.Os escoceses querem mais de 15 milhões de euros. A primeira proposta portista (que pagaria apenas uma percentagem do passe) aproximou-se desses valores, mas o Celtic recusou. Nova proposta será apresentada aos escoceses até ao fecho do mercado.O lateral-esquerdo Zakarya reprovou nos exames médicos e já não vai ser jogador do FC Porto. A transferência estava acordada entre o Belenenses e os dragões, mas foi detetado um "problema ligamentar" (esta foi a informação prestada) no jogador. O marroquino, de 29 anos, saiu lesionado antes do intervalo, no jogo do Belenenses frente ao Moreirense, na segunda-feira.