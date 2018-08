Encarnados jogam frente ao PAOK a partir das 20h00 no estádio Toumba.

18:54

O Sport Lisboa e Benfica está obrigado a vencer ou empatar com golos (mais de 1-1) no estádio Toumba para ultrapassar os gregos do PAOK na caminhada rumo à fase de grupos da Liga dos Campeões.



Onze inicial do Benfica: Odysseas; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Pizzi e Gedson; Salvio, Cervi e Seferovic



No banco as águias vão contar com: Svilar, Conti, Alfa Semedo, Zivkovic, Ferreyra, Rafa e João Félix.



Onze inicial do PAOK: Paschalakis; Léo Matos, Varela, Crespo e Vieirinha; Maurtício e Cañas; El Kaddouri, Pelkas e Limnios; Prijovic.



O treinador dos gregos tem ainda no banco: Rey, Shakhov, Khacheridi, Akpom, Kitsiou, Warda e Léo Jabá.



O árbitro do encontro é Felix Brych.